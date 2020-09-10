Совет по финансовой стабильности Национального банка Украины принял важное решение относительно кредитов

Соответствующий отчет Совета Опубликована пресс-служба НБУ.

"Утвержденные Советом планы предусматривают сокращения портфеля проблемных кредитов на 305 млрд грн за три года", - указано в документе.

Совет решил списать с баланса госбанков проблемные кредиты, зарезервированных на 100%.

При этом подчеркивается, что списание не означает прощение долгов. Банки продолжат работу по взысканию задолженности.

Кроме того, будет проведена реструктуризация жизнеспособных кредитов, взыскание имущества должников и его продажа, и перепродажа или уступка прав требований проблемных кредитов.

Совет по финансовой стабильности создан в 2015 году. В его состав входят глава НБУ и его заместитель, министр финансов и его заместитель, председатель Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов.

Отметим, в рамках реализуемой с 1 июля госпрограммы "Доступное жилье под 10% годовых" банки уже выдали около 400 ипотечных кредитов на общую сумму 329,2 млн грн.

Банки уже согласовали 1303 заявки на выдачу доступной ипотеки (однако фактически выдано около 400 таких кредитов).

Для сравнения, по состоянию на 18 августа было выдано 227 ипотечных кредитов в рамках данной госпрограммы на сумму 180,6 млн грн.

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