Нацбанк предупредил украинцев об уловках мошенников и рассказал, как можно от них защититься

Очень часто злоумышленники используют финансовыми номерами, чтобы похитить деньги своих жертв или даже загнать их в крупные долги, пишет Politeka.net. Об основных угрозах, связанных телефонами, пресс-служба НБУ сообщила на официальной странице в Facebook.

В современной банковской системе телефонные номера используют для авторизации в онлайн-банкинге и для подтверждения различных операций. Именно на него отправляют коды подтверждения и другую важную информацию.

"Мы редко задумываемся о безопасности и защите информации об этом номере. Мы сообщаем его друзьям, знакомым и даже незнакомым людям, оставляем в анкетах при опросах на различных сайтах и ​​т.д. В то же время мошенники очень часто охотятся за финансовым номером телефона", - подчеркнули в Нацбанке.

Заполучив финансовый номер, мошенники могут снимать деньги со счетов, расплачиваться за покупки, оформлять кредиты и даже снимать счета. Нередко преступники обманными путями заменяют чужую SIM-карту у операторов, как утерянную, и получают доступ к банковским счетам настоящих владельцев. Чтобы защититься от такой угрозы, НБУ советует перейти на контрактный мобильный тариф, отключить возможность удаленной замены SIM-карты оператором, поставить сложный PIN-код и блокировку на смартфон, а также никогда не разглашать номер посторонним.

Национальный банк также раскрыл преступные схемы, которые мошенники используют, зная лишь номер телефона украинца. Так абонентам рассылают сообщения о якобы "выигрыше" автомобиля и предлагают ознакомиться с условиями.

"Лицо, перезванивает по указанному номеру, где ей объясняют, чтобы получить свой приз, необходимо оплатить налог в размере 1% от его стоимости. Для убедительности мошенники даже могут создать сайт, на котором есть вся информация о «акции» и отзывы предыдущих победителей", - идет речь в сообщении.

НБУ призывает не переводить никаких денег и напоминает, что налоги всегда платят организаторы конкурсов.

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