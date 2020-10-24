Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе і розповіла про ніч

На фото Сьюзі позувала в чоботях, стрінгах і топі. Дівчина сіла навпочіпки і розвернулася спиною, демонструючи ідеальні сідниці. Волосся у красуні були розпущеними, а між ніг можна помітити у Кортес м'яч. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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"Доброї ночі, моя любов", - написала красуня попд фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Для приколу", "Вау, яка ти красива", " Ваш бізнес зламаний .. скоро", "не грай з моїми почуттями так", "надзвичайно найбільший і красивий бум-бум у Всесвіті", "чудово красиво", "досить пухка", " Чому ти закохана?", "Ви вишукана і приголомшлива Мамасіта", "Королева Світу", "хороші флюїди для всіх, хто це читає".

Повідомлялося, що дворазова володарка титулу "Міс бум Бум" з Бразилії Сьюзі Кортес шокувала пікантним знімком.

Сьюзі показала шанувальникам своє апетитне тіло у всій красі. Красуня прийняла цікаву позу, на ній - пікантний комплект білизни.

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