Популярная бразильская модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, показала невероятную фигуру в одном боди

Кадры знаменитость опубликовала в Instagram, передает Politeka.

«Воркаут», - коротко подписан снимок.

На опубликованных кадрах видно, как Кортез скачет на скакалке, нарядившись в непристойно крохотное боди. При этом камера снимает знаменитость сзади, из-за чего видно ее главную «гордость».

«Боже, та это же на грани приличия. Тут дети есть», «очень круто выглядишь», «ты очень горячая штучка, Сьюзи», «вот так выглядит идеал», «ох, малышка, ты сводишь меня с ума», «ты настоящая богиня», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что модель Сьюзи Кортез, которая является хозяйкой самых красивых ягодиц, показала себя на радость фанатов

Красотка лежала на кровати в спортивных трусиках и лифчике. Она сфотографировала себя с вытянутой руки, поэтому в кадр попало не все ее тело. Особое внимание привлек невероятно упругий пресс спортсменки.

Чтобы кадр был особенно горячим, Сьюзи запустила руку в трусики, чем свела с ума своих поклонников.

Напомним, что Сьюзи Кортез показала роскошное тело в кружеве из спальни: "Нужен кто-то, чтобы разделить диван".

Как сообщала Politeka, Сьюзи Кортез в бикини из веревочек показала у бассейна, что такое наслаждение: "Привет, ребята".

Также Politeka писала, что Сьюзи Кортез в экстра-мини заманила к себе в спальню: "Два богатых шара".