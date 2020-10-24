Відома модель Демі Роуз показала себе і розповіла про досягнення

На фото Демі позувала в закритому купальнику з великим декольте і прозорим верхом. Дівчина сиділа на яхті і вивалила розкішну красу перед камерою. Волосся у моделі було розпущеним, що зробило кадр ще більш ефектним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Небеса-це стан душі. 15 мільйонів з вас. Я здивована. Ніколи б не подумала, що коли я починала в Instagram, я отримаю таку приголомшливу базу шанувальників, як зараз. Я так ціную вас і люблю всіх", - написала дівчина під фото.

Фанати поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:

"Молодець, дитинко", "Королева", "виглядає як зірка", "удачі всім, хто читає це"," найкрутіша"," вітаю Демі, ти це заслужила", " моя кохана людина в insta! Благословенна душа", " Редактор: наскільки відредаговано ваше фото?", "Здається, я дивлюся на ангела".

Повідомлялося, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз показала стильний образ в гірчичному костюмі.

Демі підкорила виглядом в сукні гірчичного кольору і з мінімальним макіяжем на обличчі. Зірка приміряла досить оригінальний наряд, на якому від стегна і до самих грудей були досить широкі розрізи, крізь які було видно її тіло.

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