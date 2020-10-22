Известная модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян" выставила свою бюст в соблазнительном вырезе 

Пышногрудая красотка не упускает возможности похвастаться совершенными формами в самых смелых нарядах, пишет Politeka.net. В этот раз модель продемонстрировала бюст в наряде с глубоким декольте. 

Роскошная Деми надела топик с бахромой, которая еще больше притягивала внимание, шевелясь на роскошном бюсте.

Внушительные прелести красиво смотрелись в коротеньком топе, и от них нельзя было отвести взгляда.

Также знаменитость надела лосины, которые похожи на колготки. Сквозь прозрачные леггинсы можно было увидеть темное белье. 

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Игривая Роуз с идеальных ракурсов показала свое тело во всей красе. Кроме груди, можно отметить стройную талию и красивые бедра. 

Звезда предстала с распущенными волнистыми волосами, которые волнами спускались к бедрам - неземная красота.

Кадры не собрали много лайков, ведь в сториз нет такой возможности, вероятно, красотку засыпали приятными сообщениями в директе. 

Напомним, Деми Роуз посветила своей гордостью в необычном черном бикини. 

Необычность заключалась в том, что лифчик держался на тонких бретельках и спереди напоминал платье. Длинная ткань спускалась чуть ли не до колен. 

Деми завязала черный поясок на талии, чтобы удержать ткань на месте. 

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Blessed ✨ @stillvika

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Ранее сообщалось, что Деми Роуз  позировала в банном халате, соблазнительно приспустив тот до крайности – при малейшем движении тот может упасть с бюста. На голове Роуз также белое полотенце, а сама девушка смотрит в сторону от объектива.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике