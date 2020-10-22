Известная модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян" показала, как проводит время на пляже

Звезда опубликовала жаркое фото, находясь в теплых краях, пишет Politeka.net. Модель грелась под лучами солнца, не забывая баловать своих подписчиков в Инстаграм.

Красотка для отдыха выбирает только самые смелые образы и бикини. Так, Деми предстала в крохотном, почти невидимом, бикини, благодаря которым можно налюбоваться упругими ягодицами.

Роуз лежала на подстилке на животе, поэтому и получился столь жаркий кадр.

Внушительные объемы выглядели соблазнительно и "жарились" под лучами солнца.

Тонкие бретельки на плечах держали пышную грудь Роуз, которая едва ли не выпрыгивала из купальника: "Видок то, что надо".

Звезда сделала тугую косичку и игриво смотрела в камеру, улыбаясь.

Поклонники не смогли оценить кадр в открытом доступе, ведь в сториз нет такой возможности. Вероятно, красотке написали много приятных сообщений в личной переписке.

Напомним, Деми Роуз надела топик с бахромой, которая еще больше притягивала внимание, шевелясь на роскошном бюсте.

Внушительные прелести красиво смотрелись в коротеньком топе, и от них нельзя было отвести взгляда.

Также знаменитость надела лосины, которые похожи на колготки.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз позировала в длинном красном платье с разлетающимися во все стороны оборками. Впрочем, пикантности наряду добавляют глубокое декольте и высокие разрезы на юбке, а также просвечивающаяся полупрозрачная ткань. Модель была в романтичном и одновременно страстном наряде, поправляя свои длинные волосы.

Напомним, Деми Роуз вскружила голову своими безразмерными "дынями" в черных кружевах: "Лучший подарок на пляже".

Как сообщала Politeka, Деми Роуз с шестым размером показала, что на земле есть рай: нужный ракурс.

Также Politeka писала, что Деми Роуз показала свои необъятные богатства в "невидимом" белье: "Ты лиса!".