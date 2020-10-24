Известная модель Деми Роуз показала себя и рассказала о достижениях

На фото Деми позировала в закрытом купальнике с большим декольте и прозрачным верхом. Девушка сидела на яхте и вывалила роскошную красоту перед камерой. Волосы у модели были распущенными, что сделало кадр еще более эффектным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Небеса - это состояние души. 15 миллионов из вас. Я удивлена. Никогда бы не подумала, что когда я начинала в Инстаграм, я получу такую потрясающую базу поклонников, как сейчас. Я так ценю вас и люблю всех", - написала девушка под фото.

Фанаты поставили сотни тысяч лайков и написали комментарии:

"Молодец, детка", "Королева", "Выглядит как звезда", "Удачи всем, читающим это", "Самая крутая", "Поздравляю Деми, ты это заслужила", "Мой любимый человек в insta! Благословенная душа", "Редактор: Насколько отредактировано ваше фото?", "Кажется, я смотрю на ангела".

Сообщалось, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз показала стильный образ в горчичном костюме.

Деми покорила видом в платье горчичного цвета и с минимальным макияжем на лице. Звезда примерила довольно оригинальный наряд, на котором от бедра и до самой груди имелись довольно широкие разрезы, сквозь которые было видно ее тело.

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