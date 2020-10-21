Известная модель Деми Роуз показала себя на радость фанатов

На фото Деми позировала в кружевном наряде и без белья. Красотка снимала себя сверху, поэтому можно увидеть пышный бюст в огромном декольте. Роуз улыбалась на камеру, а волосы решила собрать в хвост. Фото вышло очень соблазнительным и нежным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

После этого Роуз показала подружку, которая лежала рядом с ней. Девушка была в желтом купальнике и улыбалась на камеру. Красотка не прятала пышный бюст, который прямо выпирал у модели.

Фанаты ничего не написали под публикацией и не ставили лайки, так как ролик Деми выбросила в сторис Инстаграм, где подобной возможности нет, но так и хочется добавить: "Можно смотреть вечно".

Сообщалось, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз примерила необычный образ.

На одном из фото Роуз продемонстрировала, как пишут поклонники, бунтарский нрав, ведь примерила латексные брюки на шнуровке до самой талии, а также надела бежевую майку на тонких лямках с смелым вырезом на бюсте.

Мы писали, что известная модель Деми Роуз сейчас находится на отдыхе.

Деми предстала в оранжевом бикини, которое едва прикрывало ее идеальные формы. Модель лежала на берегу, намочив свои груди и испачкав их в песке.

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