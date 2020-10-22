Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром грудей, влаштувала спекотні ігри на камеру

Їх красуня опублікувала в Instagram, передає Politeka.

Так, Кузнєцова позує на балконі в наряді з екстремальним декольте, яке максимально оголює її головну гордість. При цьому сама дівчина показує, як їсть полуницю, грайливо при цьому «стріляючи» очима на камеру.

Шанувальників красуня позбавила від можливості що-небудь сказати, виклавши ролик в Сторіс. Однак багато хто з них хотіли б поцікавитися: "солодка полуниця?».

Як повідомлялося до цього, українська модель Міла Кузнєцова, яка прославилася як володарка найбільших натуральних грудей в країні, показала, як підбирає образи для хелловінської фотосесії

На нових коротких відео Кузнєцова показала, як приміряє різні похмурі аксесуари. Серед них виявилися вінки на голову з чорними трояндами і рогами, а також кокетлива вуаль в чорну сіточку.

"Займаюся підбором образу на хелловінську фотосесію. Як вам такий вінок?..Ось мій другий образ. Який вінок краще, ДО РЕЧІ?",- цікавиться красуня.

Нагадавши, Українка з 13-м розміром бюста ледь не розірвала блузку пишною гордістю.

Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром бюста підкорила подіум у короткій сукні.

Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром звела з розуму формами в облягаючому ТОПі:»плоди дозріли".