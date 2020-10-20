Известная украинская модель Мила Кузнецова, прославившаяся как обладательница самой большой натуральной груди в стране, показала, как подбирает образы для хэллоуинской фотосессии

Красотка поделилась новыми кадрами в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новых коротких видео Кузнецова показала, как примеряет разные мрачные аксессуары. Среди них оказались венки на голову с черными розами и рогами, а также кокетливая вуаль в черную сеточку.

«Занимаюсь подбором образа на хэллоуинскую фотосессию. Как вам такой венок?..Вот мой второй образ. Какой венок лучше, кстати?», - интересуется красотка.

Стоит отметить, что для прогулки по магазинам модель выбрала довольно открытый наряд с кофтой с глубоким декольте, которое выгодно подчеркнуло ее бюст 13-го размера.

Поклонники Кузнецовой смогут ответить ей только в личные сообщения, ведь в разделе Сториз нет возможности оставлять комментарии.

Напомним, ранее Кузнецова показала невероятный вид во время велопрогулки.

На опубликованном снимке Кузнецова позирует в спортивном наряде на фоне озера. Поклонники обратили внимание на внушительный бюст красотки.

«За что я люблю осень? За эту всеобщую умиротворенность. За тишину, спокойствие, безмолвие. За это ощущение реальной нереальности, словно все вокруг замерло, время остановилось, а ты стоишь, вдыхаешь морозный, освежающе колючий воздух, и на душе так тихо… словно всего остального мира вместе с его проблемами и суетой вдруг не стало», - написала модель.

Напомним, украинка с 13-м размером бюста едва не разорвала блузку пышной гордостью.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером бюста покорила подиум в коротком платье.

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