53-річний російський співак Філіп Кіркоров розважся в компанії розкішної блондинки

Артист порадував шанувальників несподіваним відео з закладу, передає Politeka.net. На кадрах ошатний артист постав в компанії красивої блондинки - молдавської співачки, Наталії Гордієнко. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Грайливий Філіп Кірскоров підспівував пісні, що звучала зі сцени, а також загравав то з глядачем, то наводячи погляд на супутницю.

Обидва веселилися і вели себе невимушено.

"Відвідав гала-вечерю на честь @russianmusicawards в компанії чарівної @natalitsa 🇲 🇩 добре погуляли... І це ще не п'ятниця!..🤩 😉 ",- написав артист.

За 20 хвилин пост зібрав понад 50 тисяч лайків і багато коментарів.

"Шикарний і чарівний Філіп! Молодий👑❤️❤️❤️❤️❤️", "Клас! Шикарні! 😍 🔥 🌟 🌟 🌟 ❤ ❤ ❤ Гарний настрій і продовження прекрасного вечора скоро наступить п'ятниця🎉👍😄 🌞🌟😍😘🧿🌹", "очманіти🔥 🔥 🔥 який гарний 🌟 @ FKIRKOROV приголомшливий чудовий❤️❤️❤️🌹", " Філіп улюблений! Прекрасного вечора, відмінного настрою! Я тебе обожнюю! Чудово прекрасний!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Ну тут немає слів.. Найкрасивіший🥺 ✨", "бенкет під час чуми", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Філіп Кіркоров і його діти - Алла-Вікторія і Мартін – стали гостями шоу «Сьогодні ввечері», ведучим якого є Максим Галкін, нинішній чоловік Алли Пугачової.

На нових фото задоволений співак і малюки позують в компанії інших учасників шоу, в тому числі і Галкіна.

"Сходили з Аллою - Вікторією і Мартіном в гості до Макса", - написав артист.

Нагадавши, Галкін боляче вколов Кіркорова, оприлюднивши кадр з ще його дружиною Пугачовою: "18 років тому...».

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