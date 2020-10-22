53-летний российский певец Филипп Киркоров развлекся в компании роскошной блондинки

Артист порадовал поклонников неожиданным видео из заведения, передает Politeka.net. На кадрах нарядный артист предстал в компании красивой блондинки - молдавской певицы, Натальи Гордиенко. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Игривый Филипп Кирскоров подпевал звучавшей со сцены песне, а также строил глазки то в камеру, то наводя взгляд на спутницу.

Оба веселились и вели себя непринужденно.

"Посетил гала-ужин в честь @russianmusicawards в компании очаровательной @natalitsa 🇲🇩 Хорошо погуляли... И это еще не пятница!..🤩😉", - написал артист.

За 20 минут пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.

"Шикарный и обворожительный Филипп! Молодой👑❤️❤️❤️❤️❤️", "Класс! Шикарньıе! 😍🔥🌟🌟🌟❤❤❤ Хорошое настроение и продолжение прекрасного вечера скоро наступит пятница🎉👍😄 🌞🌟😍😘🧿🌹", "ОБАЛДЕТЬ🔥🔥🔥 КАКОЙ КРАСИВЫЙ🌟@fkirkorov 👑👑👑ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ❤️❤️❤️🌹", " Филипп любимый! Прекрасного вечера,отличного настроения! Я Тебя обожаю! Восхитительно прекрасен!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Ну тут нет слов.. Самый красивый🥺✨", "Пир во время чумы", - написали пользователи сети.

Напомним, Филипп Киркоров и его дети – Алла-Виктория и Мартин – стали гостями шоу «Сегодня вечером», ведущим которого является Максим Галкин, нынешний муж Аллы Пугачевой.

На новых фото довольный певец и малыши позируют в компании других участников шоу, в том числе и Галкина.

«Сходили с Аллой-Викторией и Мартином в гости к Максу", - написал артист.

Напомним, Галкин больно уколол Киркорова, обнародовав кадр с еще его женой Пугачевой: «18 лет назад...».

Как сообщала Politeka, Киркоров показал силу страсти прямо в ресторане, Бузова не удержалась.

Также Politeka писала, что страстная Лобода сразила Киркорова экстремальным декольте до пояса, артист не сдержал эмоций.