Российский юморист Максим Галкин поделился личным фото со своей супругой Аллой Пугачевой

Как передает Politeka.net, архивный снимок он опубликовал у себя в Инстаграм. На фото молодой Галкин стоит с цветущей Пугачевой возле стеллажа с игрушечными обезьянками. Парочка улыбается и смотрит в кадр.

«18 лет назад», - коротко подписал снимок Галкин, тем самым уколов бывшего мужа примадонны Филиппа Киркорова, который на тот период состоял в законном браке с певицей.

Как известно, Максим Галкин и Алла Пугачева поженились в 2011 году. Жить вместе они стали в 2005 году, но по признанию самой Пугачевой, их роман начался в 2001 году. При этом, с Киркоровым примадонна официально расторгла брак лишь в ноябре 2005 года.

Учитывая, что снимок, по словам Галкина, сделан в 2002 году, в это время Пугачева уже погуливала от мужа с Максимом. Стоит отметить, что в интервью Алла Борисовна рассказывала, что на тот момент уже съехала от Киркорова и жила в гостинице, где и проходили встречи с Галкиным. Несмотря на это, известно, что поп-король очень тяжело пережил расставание с Пугачевой.

Кстати, отношения с Галкиным оказались самыми долгосрочными за всю жизнь артистки.

Напомним, что Галкин не удержался и жестко высмеял Баскова в его день рождения: "Что-то ты помолодел...".

Как сообщала Politeka, молодящаяся Пугачева дерзко оголила плечико, наплевав на возраст: "Бунтарь, всем врагам назло".

Также Politeka писала, что Галкин кардинально сменил внешность и поразил видом, Пугачевой даже не снилось: "Разве можно так...".