Российский юморист Максим Галкин поделился личным фото со своей супругой Аллой Пугачевой
Как передает Politeka.net, архивный снимок он опубликовал у себя в Инстаграм. На фото молодой Галкин стоит с цветущей Пугачевой возле стеллажа с игрушечными обезьянками. Парочка улыбается и смотрит в кадр.
«18 лет назад», - коротко подписал снимок Галкин, тем самым уколов бывшего мужа примадонны Филиппа Киркорова, который на тот период состоял в законном браке с певицей.
Как известно, Максим Галкин и Алла Пугачева поженились в 2011 году. Жить вместе они стали в 2005 году, но по признанию самой Пугачевой, их роман начался в 2001 году. При этом, с Киркоровым примадонна официально расторгла брак лишь в ноябре 2005 года.
Страстная Лобода сразила Киркорова экстремальным декольте до пояса, артист не сдержал эмоций: «Superstar»
"Она должна уйти": Кухар и Фреймут схлестнулись на "Танцях з зірками", на танцполе будет жарко
Первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой перемены погоды: "На большей территории..."
Пенсионеры имеют право на доплаты, кто оказался в списке счастливчиков: "474 грн положены тем..."
Учитывая, что снимок, по словам Галкина, сделан в 2002 году, в это время Пугачева уже погуливала от мужа с Максимом. Стоит отметить, что в интервью Алла Борисовна рассказывала, что на тот момент уже съехала от Киркорова и жила в гостинице, где и проходили встречи с Галкиным. Несмотря на это, известно, что поп-король очень тяжело пережил расставание с Пугачевой.
Кстати, отношения с Галкиным оказались самыми долгосрочными за всю жизнь артистки.
Напомним, что Галкин не удержался и жестко высмеял Баскова в его день рождения: "Что-то ты помолодел...".
Как сообщала Politeka, молодящаяся Пугачева дерзко оголила плечико, наплевав на возраст: "Бунтарь, всем врагам назло".
Также Politeka писала, что Галкин кардинально сменил внешность и поразил видом, Пугачевой даже не снилось: "Разве можно так...".