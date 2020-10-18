53-летний российский певец Филипп Киркоров нежно прижался к цветущей Светлане Лободе

Как передает Politeka.net, совместное фото с артисткой певец опубликовал на своей странице в Инстаграм. Филипп поздравил красотку с днем рождения, сопроводив пост пожеланиями.

«Superstar @lobodaofficial, happy birthday! Желаю всегда оставаться истинной королевой красоты и мудро править своей жизнью! Желаю любви и внимания, изыска и обаяния, смелости и гордости, роскоши и удачи. Какими бы ни были невероятными твои планы - пусть все исполнятся!», - оставил трогательное поздравление Киркоров.

За час пост звезды собрал более 8 тысяч лайков. В комментариях Киркорову оставили массу положительных отзывов.

«Филипп, как же красиво вы всегда пишите поздравления!», «Вы самый лучший, чуткий и внимательный Друг из всего нашего шоу-бизнеса», «Филипп, вы на фоне Светланы выглядите очень молодо и натурально!», «Супер звезда!», «Блин везёт он Лободу за талию держит», - пишут пользователи сети.

Как известно, 18 октября Лободе исполнилось 38 лет. На совместном фото с Киркоровым красотка сверкнула экстремальным декольте до пояса. Певица нежно прижалась к поп-королю, а он обнял ее за талию.

Напомним, что Киркоров после драк с Басковым эмоционально высказал все, что думает: "Я считаю тебя...".

Как сообщала Politeka, Киркоров похвастался, как его три часа развлекала Стоцкая: "Даву забыл взять...".

Также Politeka писала, что Киркоров полез обниматься с другом Путина и опозорился лизоблюдством: "Подхалим, лучше бы...".