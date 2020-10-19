Филипп Киркоров со своими детьми пришел в гости к Максиму Галкину и поделился соответствующими фото
Знаменитый российский певец и бывший муж нынешней жены Галкина Аллы Пугачевой опубликовал новый пост в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Киркоров и его дети – Алла-Виктория и Мартин – стали гостями шоу «Сегодня вечером», ведущим которого является Галкин.
На новых фото довольный певец и малыши позируют в компании других участников шоу, в том числе и Галкина.
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«Сходили с Аллой-Викторией и Мартином в гости к Максу - «Не такое это простое дело — ходить в гости! В гостях главное — делать вид, что мы ничего не хотим». Кто помнит чья эта цитата? Так вот сегодня - я именно такой персонаж: неунывающий поэт. Скоро эксклюзив из жизни детей. Только для Максима», - подписал кадры Киркоров.
Его поклонники тут же принялись комментировать пост.
«Так мило смотреть на счастливую семью, где растворяются искренность с любовью!!!!», «Счастье Вам побольше в этой жизни!!», «Наша любимая троица», «Как же похожи детки на папу, особенно сынок!», «Какие же вы красивые», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Галкин поделился личным фото со своей супругой Аллой Пугачевой. На фото молодой Галкин стоит с цветущей Пугачевой возле стеллажа с игрушечными обезьянками. Парочка улыбается и смотрит в кадр.
«18 лет назад», - коротко подписал снимок Галкин, тем самым уколов бывшего мужа примадонны Филиппа Киркорова, который на тот период состоял в законном браке с певицей.
Напомним, Галкин больно уколол Киркорова, обнародовав кадр с еще его женой Пугачевой: «18 лет назад...».
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