Король поп-сцены Филипп Киркоров поделился необычными видео, сделанным во время вечернего отдыха

Артист по возвращению из отдыха принялся активно публиковать домашние ролики, показывать, как проводит время с семьей и поражать посвежевшим и моложавым видом. В последнее время также активно обсуждают отношения артиста с Давидом Манукяном – звезды начали сотрудничать и недавно даже выпустили свой клип.

При этом далеко не все оценивают подобное сотрудничество, как выгодное и полезное. В то же время девушка Манукяна Ольга Бузова все чаще светится в компании двух мужчин, поддерживает их на концертах и презентации их клипа. Не так давно артистка даже опозорилась перед Киркоровым: когда тот попытался ее поднять, станцевав под их с Манукяном новую песню, Бузова «выронила» бюст с короткого платья и смутила артиста.

После этого в сети всегда подтрунивают над коллегами и обсуждают Киркорова за вызывающее поведение. Не обошлось без подобных комментариев и под новым постом. Киркоров решил позировать перед камерой с фильтрами и как бы упомянул Бузову. Ольга сразу прокомментировала пост:

«Как перестать говорить вслух то, что первое приходит в голову? 🔥🔥🔥 Угадайте - на кого я смотрю?😍 #hot #жаришка», - пишет Киркоров под роликом.

Вот как отвечает Ольга: «Тебе идёт, когда ты говоришь - «Моя Бузильда» 😂😂😂👸🏻».

Фанаты не остались равнодушны:

«@buzova86 Бузяндра!!!!; @buzova86 на кого смотрит интересно🔥; @fkirkorov и даже без короны 🤣🤣🤣; @fkirkorov она не бузяндра, она тупянда 😂😂😂; @buzova86 С какой стороны ещё лизнуть....фу...самоклейка...; Вы смотрите в камеру, логично... 😂😂😂👍; На Даву; На котлету?😁С пылу с жару🔥; Глаза 💙💙💙🔥🔥🔥Филипп! Смотрите наверно на самого милого и красивого человека - себя! 💗; На Каролину🔥; На Аллу Пугачёву!!!!!! Я запрещаю смотреть на других!».

До этого поп-король поделился новыми фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал в окружении немецкого модельера Филиппа Плейна, диджея Кати Гусевой и любовника звезды "Дом-2" Ольги Бузовой - рэпера Давида Манукяна (DAVA).

"Мы только что запустили в Москве новый аромат Philipp Plein", - подписал снимки Киркоров.

На кадрах счастливый Филипп, в модной красной кожаной куртке, разбрасывается фальшивыми долларами, выстреливая ими из специальных "пушек".

Стоит отметить, после выхода совместного с поп-королем клипа на песню "Ролекс", рэпер стал часто появляться в компании Киркорова. И это, судя по комментариям, раздражает фанатов последнего.

Напомним, Киркоров поведал печальное о личной жизни после развода с Пугачевой: "Это раньше было что показать...".

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