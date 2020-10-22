Зірка "Кварталу 95" Ірина Сопонару захопила шанувальників, продемонструвавши бездоганну фігуру в купальнику
Кадри знаменитість опублікувала в Isntagram, передає Politeka.
"Це так гаряче. Моя солодка", - йдеться в підписі.
На опублікованих кадрах видно, як Сопонару в одному купальнику ефектно зігнулася, демонструючи бездоганну фігуру на камеру.
"Я розтанула від твоєї чарівності й доброти", - відповідає подрузі зірка.
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Уточнимо, що інші шанувальники знаменитості не могли що-небудь сказати, оскільки кадри з Сопонару були викинуті в сторіс.
Як повідомлялося до цього, актриса студії» Квартал 95 " Ірина Сопонару підкорила сяючим виглядом в день свого народження.
22 жовтня артистка "жіночого кварталу" відзначає день народження. З цього приводу на офіційній сторінці «кварталу» в Instagram з'явилося зворушливе привітання від її колег.
Також було опубліковано фото самої артистки. На ньому усміхнена блондинка позує в романтичній шовковій сукні глибокого синього відтінку з тонкими бретельками. Її образ доповнюють великий сережки з синіми каменями і стильний макіяж. Сопонару досить посміхається, демонструючи свою веселу натуру.
Нагадавши, зірка "Квартал 95" розповіла в деталях, як важко переносила Китайський вірус.
Як повідомляла Politeka, красуня з " Квартал 95 "розбурхала побаченням з Максом Барських:" хочете брудні подробиці?".
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