Зірка "Кварталу 95" Ірина Сопонару захопила шанувальників, продемонструвавши бездоганну фігуру в купальнику

Кадри знаменитість опублікувала в Isntagram, передає Politeka.

"Це так гаряче. Моя солодка", - йдеться в підписі.

На опублікованих кадрах видно, як Сопонару в одному купальнику ефектно зігнулася, демонструючи бездоганну фігуру на камеру.

"Я розтанула від твоєї чарівності й доброти", - відповідає подрузі зірка.

Уточнимо, що інші шанувальники знаменитості не могли що-небудь сказати, оскільки кадри з Сопонару були викинуті в сторіс.

Як повідомлялося до цього, актриса студії» Квартал 95 " Ірина Сопонару підкорила сяючим виглядом в день свого народження.

22 жовтня артистка "жіночого кварталу" відзначає день народження. З цього приводу на офіційній сторінці «кварталу» в Instagram з'явилося зворушливе привітання від її колег.

Також було опубліковано фото самої артистки. На ньому усміхнена блондинка позує в романтичній шовковій сукні глибокого синього відтінку з тонкими бретельками. Її образ доповнюють великий сережки з синіми каменями і стильний макіяж. Сопонару досить посміхається, демонструючи свою веселу натуру.

Нагадавши, зірка "Квартал 95" розповіла в деталях, як важко переносила Китайський вірус.

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