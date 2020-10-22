Бразильська модель Жизель Олівейра з Victoria's Secret порадувала фанатів, показавши бездоганну красу зблизька

Знімки красуня викинула у себе в Instagram, передає Politeka.

"Я закохана в цей хайлайтер", - коротко йдеться в повідомленні.

На знімках Олівейра позує дуже близько до камери, демонструючи бездоганну красу. Модель приймає різні пози, показово "стріляючи" очима. Фанати прийшли в» дикий " захват від побаченого.

"Дуже красиво», «божественний погляд", " максимальна Краса. Ти ще ніколи не виглядала так красиво", "ааа, я закохалася«,» світишся, як справжній діамант«,» дуже мило виглядаєш«,» я закохався в твоє обличчя", - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що бразильська модель Жизель Олівейра, яка є зіркою Victoria's Secret, приміряла роль школярки-бунтарки

Модель була одягнена в коротку плісировану спідницю, блискучий топ і красивий строгий піджак. Образ вона доповнила масивними туфлями і сумочкою у вигляді сердечка.

Варто відзначити, що виглядала зірка Victoria's Secret чудово. Від її довгих струнких ніг неможливо відвести погляд. За 20 хвилин пост красуні оцінили майже 4 тисячі осіб. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра здивувала видом ззаду в крихітних шортах:»Чорна пантера".

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра побалувала соковитим видом в бікіні:»Афродіта".

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