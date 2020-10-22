Бразильська модель Жизель Олівейра з Victoria's Secret порадувала фанатів, показавши бездоганну красу зблизька
Знімки красуня викинула у себе в Instagram, передає Politeka.
"Я закохана в цей хайлайтер", - коротко йдеться в повідомленні.
На знімках Олівейра позує дуже близько до камери, демонструючи бездоганну красу. Модель приймає різні пози, показово "стріляючи" очима. Фанати прийшли в» дикий " захват від побаченого.
"Дуже красиво», «божественний погляд", " максимальна Краса. Ти ще ніколи не виглядала так красиво", "ааа, я закохалася«,» світишся, як справжній діамант«,» дуже мило виглядаєш«,» я закохався в твоє обличчя", - пишуть вони.
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До цього повідомлялося, що бразильська модель Жизель Олівейра, яка є зіркою Victoria's Secret, приміряла роль школярки-бунтарки
Модель була одягнена в коротку плісировану спідницю, блискучий топ і красивий строгий піджак. Образ вона доповнила масивними туфлями і сумочкою у вигляді сердечка.
Варто відзначити, що виглядала зірка Victoria's Secret чудово. Від її довгих струнких ніг неможливо відвести погляд. За 20 хвилин пост красуні оцінили майже 4 тисячі осіб. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
Нагадаємо, що Жизель Олівейра здивувала видом ззаду в крихітних шортах:»Чорна пантера".
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Також Politeka писала, що Жизель Олівейра пограла бюстом на камеру, застигнувши в непристойній позі: спекотні кадри.