Американська модель Кайлі Дженнер вбралася в леопардові лосини, показавши бездоганну фігуру у всій красі

Знімок знаменитість опублікувала у себе в Instagram, передає Politeka.

"Погана кішечка. Моя нова колекція леопардових лосин", - коротко говориться в повідомленні.

На опублікованих знімках Кайлі Дженнер позує в леопардових лосинах, демонструючи на камеру пишність сім'ї Кардаш'ян. Шанувальники були без розуму від побаченого.

"Малятко, ти крута», «Ох, яка Крихітка», «королева Голлівуду», «дуже красиво вийшла», «постіть частіше, у Вас відмінно виходить», "яке підтягнуте тіло – диво", - пишуть вони.

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Кайлі цього разу позувала у світлому топі, сидячи за столом. Волосся у Дженнер були розпущеним, а образ модель доповнила годинами на руці. Зірка зробила акцент на пишному бюсті, який ледве вмістився у вузенький наряд. Після цього модель зняли ближче, вона посміхнулася і цмокнула губами. Варто додати, що Кайлі поміняла колір волосся, тепер вона блондинка.

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