Американская модель Кайли Дженнер показала невероятную фигуру в облегающем платье с декольте

Снимок опубликован на фан-странице звезды в Instagram, передает Politeka.

«Этот наряд…» - говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Кайли Дженнер позирует в белоснежном платье, которое максимально подчеркивает ее идеальную фигуру. Также был опубликован снимок, на котором декольте знаменитости игриво упало с плеча.

«Игривая пантера», «так красиво», «я сразу подумала: черт, красотка», «идеальный наряд», «не могу оторваться от этой красоты», «вот это ты даешь. Формы загляденье, реально», - пишут пользователи сети.

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На фото Кайли позировала в розовом платье и рукавчиках. Образ звезда дополнила эффектной прической и макияжем. Наряд оказался с открыми плечами и можно сразу увидеть, что Дженнер не очень любит носить белье. Красотка в нескольких позах продемонстрировала идеальные изгибы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

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