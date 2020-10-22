Зірка серіалу «Величне століття» Мер'єм Узерлі, яка зіграла роль Хюррем Султан, вразила зміною іміджу

Кадри знаменитість викинула у себе на сторінці в Instagram, передає Politeka.

Так, на опублікованих кадрах Узерлі позує в приспущеній сукні, демонструючи бездоганні вигини. При цьому волосся у знаменитості по незвичному закручені, хоча і надають їй більшої жіночності.

"Занадто солодке Малятко. Супер виглядаєш», «красуня", " ого, не впізнаю тебе. Так красива», «сама найкрасивіша», «ти просто найкраща, Мер'єм", " Вид казковий. Тобі йдуть кучерики", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що актриса німецько-турецького походження Мер'єм Узерлі, яка зіграла Хюррем Султан в серіалі «Величне століття», здивувала новою стрижкою.

У себе на сторінці жінка, яка, до речі, чекає другу дитину, опублікувала обкладинку журналу, для якого знялася. На фото улюблену всіма актрису не впізнати. На її голові красуються грайливі кучері, а незвичайний макіяж зробив обличчя зірки фарфоровим.

За кілька годин пост актриси зібрав понад 75 тисяч лайків. Варто відзначити, що Узерлі обожнюють в різних країнах. Під її постом завжди залишають сотні коментарів на різних мовах.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі змінилася до невпізнання: "що за дівчинка?».

Як повідомляла Politeka, Мер'єм Узерлі показала нову себе, Роксолану більше не впізнати: "що сталося зі шкірою?".

Також Politeka писала, як виглядали Узерлі, Нур Феттахоглу та інші зірки «чудового століття» в дитинстві: «деякі відверто страшнуваті».