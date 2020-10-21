Актриса немецко-турецкого происхождения Мерьем Узерли, которая сыграла Хюррем Султан в сериале «Великолепный век», удивила новой стрижкой

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм женщина, которая, кстати, ждет второго ребенка, опубликовала обложку журнала, для которого снялась. На фото любимую всеми актрису не узнать. На ее голове красуются игривые кудри, а необычный макияж сделал лицо звезды фарфоровым.

За несколько часов пост актрисы собрал более 75 тысяч лайков. Стоит отметить, что Узерли обожают в разных странах. Под ее постом всегда оставляют сотни комментариев на разных языках.

«Хоть вы не понимаете что я пишу, но для меня вы всегда наша любимая Хюррем», «Какая богиня! Красота, которую нельзя описать словами!», «Ты ж моя красавица!», «Какая красивая Мерьем!», «Она божественна», «Кудри тоже хорошо смотрятся на тебе», «Лучшая актриса», «Люблю тебя так сильно моя королева», - пишут пользователи сети.

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Отметим, что Мерьем Узерли недавно сообщила о своей беременности. В связи с этим, в последнее время актриса не публикует свежие фото, однако на днях она записала видео, которое удивило ее поклонников. На нем красотка была неузнаваема. Видно, что ее лицо сильно изменилось из-за интересного положения.

Напомним, что Мерьем Узерли изменилась до неузнаваемости: «Что за девочка?».

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли показала новую себя, Роксолану больше не узнать: "Что случилось с кожей?".

Также Politeka писала, как выглядели Узерли, Нур Феттахоглу и другие звезды «Великолепного века» в детстве: «Некоторые откровенно страшноватые».