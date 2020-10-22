Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковски показала свою красу крупним планом

Зірка не дуже часто публікує в своєму Instagram знімки, тому кожен - новий піднімає шум в мережі, пише Politeka.net.

Цього разу відома красуня вирішила показати себе крупним планом. Емілі позувала в чорній футболці, ймовірно біля вікна.

Знаменитість зробила макіяж, який підкреслив її красиві риси обличчя. Красуня навела довгі чорні стрілки, що виділили її розріз очей. Блискучі тіні на повіках відмінно доповнили образ.

Емілі завдала на губи красивий блиск, чому вони стали здаватися ще пухкіше і соковитіше. Зірка забрала темне волосся в руку, щоб дати розглянути своє обличчя.

Рум'яні щічки, хайлайтер і гладка шкіра-Емілі виглядає ідеально.

За годину пост зібрав майже 260 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі Мережі захопилися поглядом красуні і написали їй масу приємних повідомлень.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі постала в костюмі дикої амазонки.

Так, "спокусниця" одягла ліфчик і маленьку спідничку, яка навряд чи щось прикривала. Костюм був створений з тканини, що нагадує шкуру тварини з хутром.

Уздовж пружного животика йшла лінія, яка тягнулася до спіднички.

"Ти погана дівчинка?", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковскі одягла короткий жакет на одному гудзику, під яким, здавалося, немає білизни. Груди зірки красиво випирала. Довжина вбрання дозволила розглянути пружний животик моделі-все-таки вона така пекуча.

Рельєфи її тіла просто заворожують. Образ Ратаковскі доповнили різні аксесуари і розпущене волосся.

Нагадаємо, що яскрава Емілі Ратаковскі посвітила соковитим арбузиком, розбурхавши фантазію: з такою не занудьгуєш.

Як повідомляла Politeka, ефектна Ратаковскі посвітила пружним "горішком" в атласній білизні: "Нагинайся!".

Також Politeka писала, що зухвала Ратаковскі подражнила виглядом своїх багатств без ліфчика: ці форми зводять з розуму.