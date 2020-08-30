Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски пленила роскошным видом в повседневной жизни

Как передает Politeka.net, несмотря на то, что Эмили специализируется на откровенных фотосессиях, нередко она публикует обычные фото из повседневной жизни. Но даже на них красотка умеет удивить своей красотой поклонников.

Так, на одном из свежих снимков, который появился на фан-странице девушки, она предстала в обычном топе, бандане и с минимумом макияжа. В руках модель держала сочный арбузик, который собиралась кушать. Стоит отметить, что Эмили – обладательница невероятно яркой внешности. Ее черные глаза сводят поклонников с ума. Новое фото показало, что даже в повседневной жизни Ратаковски очень горяча.

Ранее мы писали, что Ратаковски сверкнула фигуркой в развратном купальнике. Девушка уселась на полу в провокацинной позе, чем свела с ума фанатов. На ней красовался яркий оранжевый купальник, который едва прикрыл пышные формы красотки. Плоский животик модели заслуживал отдельного внимания.

Кроме этого, недавно модель поделилась снимком, на котором подразнила поклонников своей главной гордостью. Ратаковски надела короткую футболку, под которую не стала надевать лифчик. Она подняла руки, в результате чего грудь немного выглянула из-под футболки.

Напомним, что эффектная Ратаковски посветила упругим "орешком" в атласном белье: "Нагибайся!".

Как сообщала Politeka, Эмили Ратаковски потрясла своими "лимонами" в бордовом купальнике: "Как же сочно!".

Также Politeka писала, что раздетая Эмили Ратаковски показала всю свою красоту на диване: "Создана искушать".