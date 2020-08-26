Популярная модель Эмили Ратаковски свела поклонников с ума раскованным образом без нижнего белья

Жаркие фото красотки появились на одной из ее фан-страниц в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, на опубликованных кадрах Ратаковски предстала в стильном образе с пикантной изюминкой. На ней была строгая белая рубашка, верхние пуговицы которой модель решила оставить расстегнутыми. При этом можно отчетливо увидеть, что модель не надела под рубашку лифчик, решив подразнить своих поклонников. Ее образ дополняет яркий макияж глаз и крупные стильные серьги.

Также в сети появилось фото из другой фотосессии Ратаковски. На ней она позирует в кровати в простых белых трусах и майке. Звезда выглядит свежо и естественно, будто только что проснулась. За ней на кровати можно заметить спящего пса.

До этого мы писали, что Ратаковски похвасталась идеальными формами на новом фото.

Американская модель не привыкла прятать свое тело от любопытных взглядов фанатов. Модель любит подчеркивать свои достоинства, ведь тонкая талия и упругие формы не могут оставить равнодушными поклонников.

Жаркий кадр, на котором Эмили позировала спиной к объективу и показала ягодицы во всей красе тут же стал центром обсуждения фигуры звезды. Многих удивляет упругая и ровная кожа Эмили.

Напомним, кокетливая Эмили Ратаковски похвалилась идеальным "орешком" в черном белье: "Прямое попадание!".

Как сообщала Politeka, соблазнительная Эмили Ратаковски без белья дала "жару" в прозрачном плаще: "Отменная малышка".

Также Politeka писала, что шаловливая Ратаковски выставила упругие прелести без белья, ни капли скромности: соблазнительные фото.