Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала загорелую фигуру в неожиданном образе

В этот раз на фан-странице модели появился жаркий кадр, на котором Эмили позировала в ярком бикини насыщенно-синего оттенка. Причем позировала Эмили в белье из атласа и с пикантным бантом на ягодицах, которые даже не стала скрывать.

Таким образом модель в очередной раз показала себя в естественном виде - отсуствие макияжа и укладки на голове стало уже своеобразной фишкой от знаменитости, которая крайне осторожно относится к воздействию на свой кожу. При этом девушка совсем не стесняется своих недостатков и очень любит себя.

Фигуру Эмили не скрывает, показывая, как можно быть привлекательной в любом виде.

Судя по фото, американская модель не привыкла прятать свое тело от любопытных взглядов фанатов. Модель любит подчеркивать свои достоинства, ведь тонкая талия и упругие формы не могут оставить равнодушными поклонников.

Ранее жаркий кадр, на котором Эмили позировала спиной к объективу и показала ягодицы во всей красе тут же стал центром обсуждения фигуры звезды. Многих удивляет упругая и ровная кожа Эмили. Причем сама она высказывается о питании просто:

"Я хищник. Я действительно люблю мясо. Я жажду железа, и определенно не из тех, кто ест только салаты. Я придерживаюсь сбалансированной диеты, чтобы насытить организм энергией и быть здоровой", - однажды раскрыла секрет стройности Эмили.

Причем она подчеркнула, что не фанатка тренировок в спортзале. Вместо этого она наслаждается свежим воздухом, занимаясь йогой на природе или отправляясь в пешие прогулки по городу. И похоже ее уход за собой и правда работает – такие формы не оставили никого в стороне.

«хороший выстрел сзади», «Начитанная девушка .... Нагибаемся!», «Что-то ему (статуе) не особо интересно 😑,» «Красивый вид, прямое попадание!😍❤️», «Если хочешь прийти в форму, попробуй у нас, детка, позаботиться о теле своей мечты 💜», «Надеюсь, Instagram дает вам 1 доллар за просмотр», «Это просто несправедливо. Так хорошо», «Роскошь и соблазнение».

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее

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