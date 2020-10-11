Знаменитая супермодель Эмили Ратаковски похвалилась упругими формами во время отдыха на пляже

Эмили часто балует себя уютным отдыхом. Так как девушка не любит заниматься спортом в тесных помещениях и залах в целом, она предпочитает проводить время с пользой на пляже и много двигается во время прогулок. При этом на побережье девушка часто покоряет фанатов стильными «луками».

К примеру, монокини Эмили с глубоким декольте и милая панамка с леопардовым принтом порадовали пользователей. Черный купальник идеально сочетался с головным убором, а небольшая золотая цепочка удачно завершила образ. Повернувшись к камере боком, Ратаковски еще и удалось посветить бюстом с выгодного ракурса:

«Любит шляпу; Вы похожи на Кендалл Дженнер; О боже, это моя шляпа из Нью-Йорка @ rachiemclean83 😂; У меня золото, но серебро на мне смотрится лучше; Хочу порвать; Вы так взволнованы и так прекрасны; Кукла; Мать-Земля, девушка просто великолепна; Привет красотка; Я посмотрел на тебя на этом пляже; Красивая картина; ты любишь свою шляпу».

На последнем кадре на фанатской странице Эмили также появилось фото, на котором модель предстала в кружевном наряде.

Соблазнительное кружевное платье из полупрозрачной черной ткани едва прикрывает тело Ратаковски, демонстрируя все достоинства ее идеальной фигуры. Экстремальное декольте позволяет расмотреть ее стальной пресс и пышный бюст, который она не постеснялась показать без белья.

Образ для светского выхода она дополнила модными украшениями: массивным кольцом с бисера и длинными серебряными серьгами.

Дополняет картину укладка со слегка растрепанными волосами и чувственный макияж с длинными стрелками. Девушка стоит посреди улицы, а на заднем фоне видны спешащие куда-то люди.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

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