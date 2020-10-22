Популярна українська виконавиця Аліна Гросу похвалилася неймовірною красою, вбравшись в прозору кофту
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Мої улюблені, хочу дізнатися про вас більше:) саме сьогодні про особисте життя..." - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим Гросу пропонує шанувальникам відправити стікер у вигляді серця, що означатиме наступне:
"Ви заміжня / одружені-ставте ❤️ Просто у відносинах - Все все складно-Влюб закохані, але поки не разом-свобод вільні і тілом і душею -🤍», - йдеться в тексті повідомлення.
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Звернемо увагу, що пост красуня супроводжувала знімком в машині. На них красуня позує в прозорій кофті, демонструючи дивовижну фігуру.
"Прекрасна тілом і душею», «з айфон на Андроїд не всі смайли передає. Вільні й тілом і душею🙄", "яка ви красива», "вау, яка краса", - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що 25-річна українська співачка Аліна Гросу після одкровення про важке розлучення вразила публіку кращим виглядом
Зірка сиділа на лаві в червоній сукні в білий горошок, бежевому пальто і білих туфлях-"човниках". В руках Аліна тримала списані від руки листочки паперу, а поруч з нею стояв стаканчик, мабуть, з кавою.
Нагадавши, Гросу здивувала різкою зміною іміджу після розлучення, кадри в новому образі:»схожа на Віру Брежнєву".
Також Politeka писала, що похмура Аліна Гросу сполохала відвертим зізнанням після розлучення: "я за ним...".