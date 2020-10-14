25-летняя украинская певица Алина Гросу после откровения о тяжелом разводе впечатлила публику похорошевшим видом

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала на прогулке в осеннем парке.

Звезда сидела на скамье в красном платье в белый горошек, бежевом пальто и белых туфлях-"лодочках". В руках Алина держала исписанные от руки листочки бумаги, а рядом с ней стоял стаканчик, видимо, с кофе.

Напомним, недавно красотка изменила внешность: с яркой блондинки "а-ля Барби" повзрослевшая Гросу перекрасилась в более темный оттенок золотистого, а также заметно преобразила гардероб, удивляя публику сдержанным, но утонченным стилем.

Возможно, толчком к таким переменам послужил громкий развод с бизнесменом Александром Комковым из-за его измены. Пара прожила вместе всего полгода.

"♡ #ДНК 🎬 Доброе утро, друзья! И всех с праздником🙌🏽 Надеюсь, мои глаза не на всех фотографиях выдают, что я с 7 утра на площадке🙈🤪 а нет, на всех))", - подписала снимки певица.

Пользователи аж не узнали преобразившуюся Алину. Комментирующие засыпали артистку комплиментами.

"Алина, с таким цветом волос выглядишь просто великолепно! Очень естественно и нежно"

"Красивая 😍"

"Дуже пасує колір волосся😍"

"соня"

"😍глаза у Вас всегда красивые))😉"

"Вообще не узнать) Цвет волос изменил внешность )"

"Туфли ужас а так красотка"

"В этом образе вы милы, очаровательны и естественны, чего не скажешь про ваш естественный образ куклы барби (не в обиду)"

Ранее мы сообщали, Гросу впечатлила публику прощальными словами. Как выяснилось, из-за тяжлой болезни не стало украинского режиссера и оператора Дмитрия Манифеста. Он работал над последним клипом Гросу "Голый король".

"Дима... Димочка... Локомотив, генератор нереально крутых идей, вечный двигатель... безумно-безумно хороший, солнечный, добрый человек... Ты мог столько всего ещё сделать, столько улыбок ещё нам подарить... сердце разрывается... Покойся с миром 🙏🏻😢", - написала Алина, выложив фото с другом.

Напомним, Гросу удивила резкой сменой имиджа после развода, кадры в новом образе: «Похожа на Веру Брежневу».

Также Politeka писала, что мрачная Алина Гросу всполошила откровенным признанием после развода: "Я за ним...".