Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, показала себе в максимально спокушаючому вигляді

На фото Омович була без одягу і білизни. Красуня показала себе у ванній, де нагнулася над водою. Олена демонструвала фігуру зі спини і ідеальну талію. Красуня зібрала волосся в вузол і взяла їх руками. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красива, вау", "як переводитися тату уздовж спини, скажи будь ласка?", "Боже, яка ж крута фотка", " Шикарно, якби не брудна рука)", "така красива дівчина дуже", " Ребра видаляли ??", "Проте кулі розбурхують))) і вже точно більше ніж вуха", "красиве доглянуте тіло,красива фігура,красиві груди", "у тебе настільки красива талія що її хочеться обійняти і не відпускати...", "Все клас! Приберіть череп з руки!".

Повідомлялося, що відома київська модель Олена Омович показала новий образ в "Невидимій" сукні.

Омович підкреслила свій бюст завдяки сукні тілесного кольору на тонких бретельках. Дівчина не тільки ледь втиснула пишні груди в сукню маленького розміру, але ще і відтягнула декольте вбрання, щоб надати образу більшої відвертості.

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