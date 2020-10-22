Українці масово потерпають від небезпечних афер - шахраї беруть кредити на чуже ім'я

Українці отримують дзвінки про те, що їм необхідно виплатити кредит, який вони не брали, і більше того-штрафи по ньому, які накапали за тривалий термін, пише "Сьогодні". В результаті виходить кілька тисяч гривень і більше.

При цьому повідомляється, що у банку є всі документи.

Щоб відстояти свою правоту немає іншого виходу, як звертатися до суду,.

Виграти таку справу в суді, можна, впевнений юрист Микола Хахула. Але перш необхідно повідомити в поліцію.

"Необхідно надати докази, що ми зверталися в поліцію і просимо провести почеркознавчу експертизу, що ми документів ніяких не підписували. Суд з імовірністю в 99% встановить ці факти. Якщо дійсно людина права, ніякий суд не винесе рішення на користь кредитної спілки", - говорить експерт.

Кіберексперти відзначають, що подібні афери дуже поширені. Шахраї купують копії документів у нечистих на руку фірм.

Але тут є один нюанс, який допоможе захистити себе. В основному аферисти полюють на "чисті" копії документів – без написів на них. Щоб ваші паспорт та ІПН-код не використовували, потрібно просто завіряти їх рукописом.

"Тобто, наприклад, якщо передаєте в компанію "роги і копита", так і пишете навскоси, через всю копію", – говорить Руслан Болгов, експерт з кібербезпеки.

Крім того, можна внести власні дані в спеціальну базу. Це також вбереже від використання ваших документів третіми особами.

"Можна убезпечити себе, створивши в бюро Кредитних Історій, або в іншій організації яка має до цього відношення, заборону на отримання кредитів від вашого імені", - говорить експерт.

Цю послугу можна отримати в будь-якому українському банку.

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