Полицейским удалось пресечь деятельность группы мошенников, которые действовали на территории сразу нескольких областей Украины

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на Департамент коммуникации Нацполиции Украины.

Так, в Винницкой области мошенники похитили с банковских счетов украинцев более миллиона гривен. Сообщается, что "действовали" пять человек, трое из которых на данный момент отбывают наказание в местах лишения свободы.

Вначале будущим жертвам звонили, представляясь сотрудниками банка. Украинцам говорили о якобы блокировании их карт и предлагали помощь для "восстановления" их работы, указывая на то, что для этого необходимо назвать все свои персональные данные.

Затем, получив доступ к банковским счетам, опустошали их. Во время обысков у подозреваемых изъяли банковские карты, мобильные телефоны, SIM-карты и деньги. Также у них нашли наркотики.

Задержанным уже объявили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Если их вину докажут, то мошенникам "светит" срок до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что мошенники выдумывают новые способы завладения личными средствами украинцев. Сейчас злоумышленники используют QR-коды, с помощью которых телефоны жертв заражаются специальными вирусами. Вредоносное обеспечение потом дает мошенникам доступ к социальным сетям жертвы или даже к банковскому приложению.

"Ко мне буквально неделю назад обращались из киберполиции по поводу консультаций о таком виде мошенничестве. Из-за карантина в большинстве кафе и ресторанов используют QR-код вместо традиционного меню, это может привести к росту случаев мошенничества", - утверждает эксперт Олеся Данильченко.

Для функционирования этой схемы мошенники оставляют листики с QR-кодами на столбах, в кафе и ресторанах (чтобы посетители приняли и за меню). Люди переходят по ссылке на сайт, где предлагается установить некое обеспечение, после чего в телефон проникает вирус, который может получить доступ к онлайн-банкингу.

"Цель всегда одна и та же – получить доступ к средствам, взломать почту, банковское приложение, снять средства с карты. Здесь нет ничего нового. Все начиналось с того, что такие ссылки просто присылали в сообщениях в соцсетях. Потом, когда сообщения перестали открывать, начали взламывать страницы и отправлять списку контактов и друзей ту же ссылку. Сейчас, когда и украинцы стали более осторожными пользователями, и социальные сети усовершенствовали механизм верификации и оперативно реагируют на жалобы, мошенники пользуются QR-кодами", – объяснила все нюансы эксперт по кибербезопасности Маргарита Сичкарь в общении с журналистами.

Напомним, полсотни украинцев попались на удочку днепровских мошенников: подробности схемы.

Ранее Politeka писала, что опасная мошенница устроилась в Харькове: украдены десятки миллионов.

Также Politeka сообщала, что банда воровок разбушевалась в Киеве, фото мошенниц: жители массово жалуются.