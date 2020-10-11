О чем важно знать, чтобы не быть обманутым

Украинцам приходят фальшивые штрафы от мошенников, которые оставляют граждан без кругленькой суммы в кармане

В частности, украинцам начали приходить фальшивые и левые штрафы за нарушение ПДД, оплачивая их украинцы теряют свои средства. Ведь украинцы должны платить тысячи гривен.

Чтобы уберечься, в полиции советуют перед тем, как отправлять деньги, проверить наличие санкции в базе, пишет Обозреватель.

Пресс-секретарь патрульной полиции Украины Яна Кутовая рассказала, что к ним обращались водители, говорили, что им пришел штраф, однако в это время они были в другом месте. Таким образом, правоохранительным органам удалось выявить автомобили-двойники.

Что касается липовых штрафов, то тут пока такой информации нет. Но в любом случае в ведомстве советуют прежде чем оплачивать проверить по базам.

Адвокат Андрей Вареник тоже советует прежде чем бежать оплачивать штраф, сначала проверить его подлинность.

Он также отметил, что с введением диджитализации в стране у мошенников увеличилась возможность доступа к различным базам, потому они могут легко купить данные украинцев.

"Проверить штраф можно на официальном сайте МВД по номеру автомобиля или технического паспорта. Есть разные приложения и чат-боты в Telegram. Или просто позвонить на 102. Если нигде вы свое нарушение не нашли, то смело его игнорируйте", – рекомендует адвокат.

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