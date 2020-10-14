В Украине зафиксирована новая мошенническая схема с привлечением популярной программы для конференц-связи через интернет "Zoom"

Как пишет Politeka, ссылаясь на URBANIST, доверчивых украинцев заманивают на сайты мошенников, обещая им денежные компенсации в связи с пандемией китайского вируса.

После того, как граждане, потеряв бдительность, оформляют подписку на сервис, аферисты воруют данные пользователей, а затем и их средства с банковских карт.

Отмечено, что письма отправлялись не с фейкового домена, а от официального сервиса. Нечистые на руку дельцы воспользовались тем, что при регистрации в Zoom необходимо написать письма 10 знакомым объемом в 64 знака.

Мошенники вставляли в сообщение фразу "Вам положена компенсация в связи с COVID-19", указывая при этом линк на мошеннический сайт.

Эксперты советуют украинцам не контактировать с неизвестными пользователями и не переходить по сомнительным линкам.

Ранее мы писали, что жительница поселка Барвенково на Харьковщине поверила телефонному мошеннику и потеряла девять тысяч долларов. Все началось с того, что женщине позвонил мужчина, который представился полицейским. Он сообщил, что ее сын попал в отделение полиции после ДТП, в котором сбил девушку. По словам мошенника, на лечение потерпевшей срочно требуются деньги.

Перепуганная женщина, недолго думая, согласилась отдать все свои сбережения. И пока один злоумышленник поддерживал с ней связь по телефону, его сообщник приехал к ней, а она отдала ему девять тысяч долларов США.

Получив деньги, мошенник заставил потерпевшую написать расписку и сообщил, что она должна ждать встречи с сыном возле отделения полиции. То, что ее обманули, потерпевшая поняла только через некоторое время.

Она немедленно обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Вскоре был задержан подозреваемый в совершении преступления. По словам и. о. начальника управления Харьковской областной прокуратуры Татьяны Сотниковой, досудебное расследование установило, что 28-летний безработный гражданин с непогашенной и неснятой судимостью сговорился с приятелем и пошел на обман.

В Украине появилась новая схема мошенничества, связанная с "липовыми" штрафами за нарушение Правил дорожного движения. Мошенники приловчились присылать украинским водителям квитанции с якобы начисленными штрафами за нарушение ПДД. Однако, одними квитанциями дело не ограничивается, нагляе аферисты угрожают при неуплате "штрафа" конфисковать недвижимость.

Так, жительница столицы Валентина Андрияшко сообщила, что обнаружила в почтовом ящике конверт с печатью.

"Открываю – там штраф за превышение скорости. Моя фамилия, мой адрес, только на машине я давно не езжу. При разводе с мужем авто досталось ему. Звоню ему и спрашиваю, чего штраф не оплатил, мне прислали. Он говорит, что авто в ремонте уже пару недель. Посмотрел в специальном приложении, где фиксируют все штрафы, говорит, что там ничего нет", – рассказала женщина.

Через время ей стали звонить коллекторы с угрозами, что за неуплату "штрафа" отберут у нее квартиру.

"Они знали мой адрес, что квартира принадлежит мне. Пояснила им, что обращусь в полицию. Пока отстали", – добавила киевлянка.

Напомним, тысячи гривен исчезают в банкоматах, кошмары клиентов ПриватБанка сбываются: "Деньги вернут при условии..."

Как сообщала Politeka, "приходят левые штрафы": украинцев предупредили о серьезной угрозе, с кого могут содрать колоссальные суммы

Также Politeka писала, что тысячи гривен исчезают со счетов украинцев, под угрозой каждый: "Предлагают помощь..."