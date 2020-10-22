Украинцы массово страдают от опасных афер - мошенники берут кредиты на чужое имя

Украинцы получают звонки о том, что им необходимо выплатить кредит, который они не брали, и более того – штрафы по нему, которые накапали за длительный срок, пишет "Сегодня". В результате выходит несколько тысяч гривен и больше.

При этом сообщается, что у банка есть все документы.

Чтобы отстоять свою правоту нет другого выхода, как обращаться в суд,.

Выиграть такое дело в суде, можно, уверен юрист Николай Хахула. Но прежде необходимо сообщить в полицию.

"Необходимо предоставить доказательства, что мы обращались в полицию и просим провести почерковедческую экспертизу, что мы документов никаких не подписывали. Суд с вероятностью в 99% установит эти факты. Если действительно человек прав, никакой суд не вынесет решение в пользу кредитного союза", - говорит эксперт.

Киберэксперты отмечают, что подобные аферы очень распространены. Мошенники покупают копии документов у нечистых на руку фирм.

Но тут есть один нюанс, который поможет защитить себя. В основном аферисты охотятся на "чистые" копии документов – без надписей на них. Чтобы ваши паспорт и ИНН-код не использовали, нужно просто заверять их рукописью.

"То есть, например, если передаете в компанию "Рога и копыта", так и пишете наискосок, через всю копию", – говорит Руслан Болгов, эксперт по кибербезопасности.

Кроме того, можно внести собственные данные в специальную базу. Это также убережет от использования ваших документов третьими лицами.

"Можно обезопасить себя, создав в бюро кредитных историй, либо в другой организации которая имеет к этому отношение, запрет на получение кредитов от вашего имени", – говорит эксперт.

Эту услугу можно получить в любом украинском банке.

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