39-річний російський комік Гарік Харламов розбурхав публіку, змушуючи нудитися в очікуванні

Як передає Politeka.net, артист опублікував у себе в Instagram трейлер до нового комедійного серіалу зі своєю участю "Зона комфорту" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

За сюжетом герой Харламова, "застряг" на 15 років у норвезькій в'язниці за контрабанду. Йому доводиться спілкуватися з рідними і друзями по скайпу. Зокрема, однією з перших персонаж Гаріка подзвонив дружині, намагаючись пояснити цю неймовірну ситуацію. Вдається герою це насилу, адже дружина підозрює його в невірності.

"Прем'єра на Premier! Не дивуйтеся, це мій новий серіал!!! "Зона комфорту", для тих кому мало "Гусара") обережно, цей з матом!", - йдеться у підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"А без мату вже й не можете працювати?"

"Гарік, щире і душевне спасибі, Вам, за роботу в "Гусарі", дуже вчасно👍, його треба показувати на всіх каналах, як "вакцинація" від масової параної та істерії. Особливо, медикам нашим! 👍"

"Я думаю це шедевр 😂будемо дивитися"

"Схоже цей серіал Гарік зняв з нічого робити коли на карантині сидів два тижні"

"Про бурятів добре"

"Ось це буде круто 👍 😂 в передчутті Гарік ось такі роботи, це прям твоє. Гусар взагалі не зайшов, ну цей шедевр я відчуваю буду переглядати. Радує що з тебе пре творчість"

Раніше ми повідомляли, Харламов засвітив якусь Галину на домашньому відео. Комік записував розмову з шахраями по телефону, при цьому на задньому плані прибиралася по будинку згадана дівчина.

"А що це у вас за Галина стирає? і ходить ззаду вас", "на голос яни Кошкіної схоже", "а хто це, хто там ходить?", "Такий класний і простий Гарік посміялася від душі", - відреагували користувачі.

Нагадавши, пустотлива "наречена" Гаріка Харламова побешкетувала в ліжку і показала розтяжку: "Хороша кішка".

Також Politeka писала, що хворіє Христина Асмус від душі постебалась над Харламовим з роззявленим ротом.