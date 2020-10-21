Гарик Харламов засветил неизвестную женщину, которая наводит порядки в его доме, а также показал, как разбирается с мошенниками

Известный российский шоумен, который этим летом объявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус, поделился забавным видео в своем Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Об этом пишет Politeka.net.

Гарик показал, как общается по телефону с мошенником, который всячески старается выведать его данные. При этом артист как может тянет время, тем самым раздражая своего собеседника.

Любопытно, что на заднем плане можно заметить женщину, которая расхаживает по дому, как ни в чем не бывало. Во время разговора с мошенником Харламов также упоминает, что сам он не стирает: «Я не стираю, стирает Галина». В комментариях к посту тут же предположили, что загадочная женщина и есть та самая Галина. Ее личность вызвала большой резонанс в сети.

В конце видео рука девушки тянется к телефону, по которому Харламов только что говорил с мошенником.

В сети бурно обсуждают видео и личность той самой «Галины». Некоторым показалось, что ее голос похож на голос блогерши Яны Кошкиной, которой приписывают роман с шоуменом.

«Что, блин как, по голосу сразу можно тебя узнать, что за люди там "работают"», «А что это у вас за Галина стирает? и ходит сзади вас», «на голос Яны Кошкиной похоже», «А кто это, кто там ходит?», «Такой классный и простой Гарик посмеялась от души», - пишут люди.

Напомним, озорная "невеста" Гарика Харламова пошалила в постели и показала растяжку: "Хороша кошка".

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