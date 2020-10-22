Відома модель Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян" показала, як проводить час на пляжі
Зірка опублікувала спекотне фото, перебуваючи в теплих краях, пише Politeka.net. Модель грілася під променями сонця, не забуваючи балувати своїх підписників в Instagram.
Красуня для відпочинку вибирає тільки найсміливіші образи та бікіні. Так, Демі постала в крихітному, майже невидимому, бікіні, завдяки якому можна намилуватися пружними сідницями.
Роуз лежала на підстилці на животі, тому і вийшов настільки жаркий кадр.
Значні обсяги виглядали спокусливо і "смажилися" під променями сонця.
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Тонкі бретельки на плечах тримали пишні груди Роуз, які ледь не вистрибували з купальника: "Вигляд те, що треба".
Зірка зробила тугу косичку і грайливо дивилася в камеру, посміхаючись.
Шанувальники не змогли оцінити кадр у відкритому доступі, адже в сторіз немає такої можливості. Ймовірно, красуні написали багато приємних повідомлень в особистому листуванні.
Нагадаємо, Демі Роуз одягла топік з бахромою, яка ще більше притягувала увагу, ворушившись на розкішному бюсті.
Великі принади красиво виглядали в коротенькому топі, і від них не можна було відвести погляду.
Також знаменитість одягла лосини, які схожі на колготки.
Раніше повідомлялося, що Демі Роуз позувала в довгій червоній сукні з оборками, що розлітаються на всі боки. Втім, пікантності вбранню додають глибоке декольте і високі розрізи на спідниці, а також напівпрозора тканина, що просвічується. Модель була в романтичному й одночасно пристрасному вбранні, поправляючи своє довге волосся.
Нагадавши, Демі Роуз запаморочила голову своїми безрозмірними " динями "в чорних мереживах:"кращий подарунок на пляжі".
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз з шостим розміром показала, що на землі є рай: потрібний ракурс.
Також Politeka писала, що Демі Роуз показала свої неосяжні багатства в "Невидимій" білизні: "ти лисиця!".