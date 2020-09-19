Известная модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян" показала свои формы на домашнем селфи

Модель каждый день показывает, как преображается для фотосессий. И хотя девушка чаще всего примеряет лишь бикини, делает она это весьма изысканно и разнообразно. Деми снимается в горах, джунглях, у водопада и на пляже. Чтобы разнообразить фотосъемку, девушка также часто примеряет массивные украшения с камнями.

В этот раз Роуз удалось впечатлить лишь домашним селфи, на котором она позировала в кружевном лифчике с кружевами в форме маленьких цветков и с камнями прямо возле них. Благодаря лежачей позе, которую приняла Роуз, формы ее стали казаться еще больше, чем девушка и воспользовалась.

Данный кадр не оставил равнодушными поклонников, которые оценили фото на фан-аккаунте знаменитости. Как известно, Деми продолжает набирать популярность и в последнее время в сети начало поваляться все больше жарких кадров с ней.

Ранее мы также писали, что благодаря пикантным фото в бикини популярность Роуз продолжает расти. Один из кадров стал очень обсуждаемым в сети Инстаграм. Дело в том, что девушка примерила трендовый бикини, оголяющий бюст (лишь частично из-за формы полукругового выреза) цвета металлик. На купальнике на груди имеется также надпись «Плейбой» с всем известной эмблемой.

Девушка выглядела очень соблазнительно, поэтому сотни комментариев не заставили себя ждать:

«Люблю, это предел, какая роскошь...», «Hlo play girl», «Mamasota hermosa❤️😋😍🔥», «Ох, вау, это просто идеально», «Девочка для игр», «Будущая красотка для Playboy», «Смазливая милая ♥ ️», «Это платье очень красивое❤», «Пластика😂», «Гипер горячая, эта женщина», «Я твой плейбой😘», «Хорошая фотка», «Ух ты, я потерял дар речи 😍».

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике