Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе на радість шанувальників

На фото Кім позувала в чорній сукні з глибоким декольте і без білизни. Зірка гуляла по вулиці і демонструвала свої ідеальні форми. Красуня влаштувала жаркий танець, позуючи перед камерою. Волосся у дівчини залишися розпущеним, а образ доповнила Кім яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки під публікацією і не писали Коментарі, так як красуня викинула знімок в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "Ідеальні рухи, космічний вид".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Кім Лі показала фігуру в одних прозорих колготках.

На одному з фото дівчина показала свої форми, надівши лише одні дизайнерські колготки. Кім Лі позувала перед дзеркалом, але щоб не показати зайвого, завбачливо прикрила бюст рукою і повернулася трохи в сторону від камери.

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На фото красуня позувала в чорних штанях, топі і сорочці, яка була розстебнута. Модель сиділа на чомусь, влаштувавшись поруч з синтезатором. Волосся у Кім було розпущеним, а погляд зірка відвела від об'єктива камери.

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