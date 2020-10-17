Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, восхитила бюстом в блестящем платье

Молодая девушка все еще набирает популярность в социальной сети Инстаграм, поэтому для привлечения внимания она постоянно публикует новые яркие фото на своей странице. Ким участвует в рекламных фотосессиях для известных брендов одежды, а также недавно начала участвовать в съемках для глянцевых журналов.

Эффектная брюнетка привлекает внимание стройной фигурой, яркой внешностью и своеобразным стилем. К примеру, на простом личном селфи она позировала в стильном платье серого цвета из блестящей ткани и покорила всех видом благодаря лишь декольте с глубоким вырезом за линию бюста.

«Будьте осторожны, когда играете своими картами, когда у вас в руке королева ♥ ️ ♠ ️ ♥ ️ ♠ ️», - кокетливо написала под фото Ким Ли.

Вот как отвечают в сети:

«Прямо роза в пустине😍🌹😘; Твоя история в очках ммм; Красиво😍😍😍; @kimlee, моя горячая подруга 😜😘; Карты, которые я выбираю, всегда являются джокерами 😂; Ваууууу 💜💜💜; Я выбираю Ким с настоящим классом, а не только задницу. 😍👌🐨🎧; Я надеюсь на флеш-рояль; Когда есть королева вроде тебя, король не проиграет; Думаю, тогда о покере на раздевание не может быть и речи?; Ты выглядишь так жарко 😍😘😘🔥👸».

Ранее мы писали, что Ким начали сравнивать с Ким Кардашьян достаточно давно, стоило девушке набрать немного популярности в Инстаграм и засветиться в нескольких удачных фотосессиях. Теперь Ли не скрывает, что ей нравится подобное внимание, а потому продолжает подогревать интерес к себе благодаря жарким кадрам.

На одном из таких фото девушка с подтянутой фигурой похвасталась удачным образом в горчичном бикини с глубоким декольте, аккуратной банданой с принтом в тон купальнику и солнцезащитными очками с крупной оправой.

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