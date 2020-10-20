Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала пикантный кадр из отдыха на побережье

Девушка каждый день показывает фото из отдыха и при этом старается демонстрировать свои лучшие и роскошные образы. Чтобы подчеркнуть фигуру и выставить ее в выгодном свете, Ким Ли всегда позирует чуть в стороне от объектива. В этот раз Ли показала стильный купальник для отдыха на пляже, но слишком сильно подтянула лямки бикини.

Из-за довольно сильно поднятых лямок лифчика, девушка не смогла скрыть бюст и показала тот во всей красе. «Выскользнувшая» грудь девушки придала кадру пикантности, из-за чего количество комментариев под постом в Инстаграм заметно увеличилось.

Модель при этом не делала акцент на лице, скрыв его за темными волосами, а также не акцентировала внимание на бедрах. Главной изюминкой вечернего кадра с пляжа стал именно бюст корейской Кардашьян.

Вот что пишут в сети:

«Красиво ❤️🔥;, вы так мощно наслаждаетесь отдыхом; Красивое место pic💎; Мечтать надо ❤️❤️; Завораживающе 😘😘; она выглядит как утренняя мечта😍😗😘; Люби свои ручки и ноги, детка 💕💕; Вау, так прекрасна; роскошный вид😘😘; Вид очень красивый 😍; Уфф! Кто-нибудь спаси меня; Ты красивый ангел 😍 😍 😍; @kimlee выглядит так жарко🔥🔥🔥😍❤️; Расслабляющий вид 😍; Огонь в море🔥».

Мы также писали, что Ким прославилась после того, как начала публиковать фото в социальной сети Инстаграм. Теперь фото девушки активно обсуждают и часто копируют ее стиль. Молодая модель только начинает сниматься для глянцевых журналов, а также сотрудничать с магазинами одежды.

Сейчас Ли чаще всего радует поклонников домашними селфи без постановки. Позируя в черном бикини и с милой синей панамкой, девушка выглядела очень просто и привлекательно одновременно. Как можно заметить, Ким Ли имеет хорошую фигуру, эффектную внешность и из-за схожести с сестрами Кардашьян становится весьма обсуждаемой в сети.

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