Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала новый пляжный образ

Ким прославилась после того, как начала публиковать фото в социальной сети Инстаграм. Теперь фото девушки активно обсуждают и часто копируют ее стиль. Молодая модель только начинает сниматься для глянцевых журналов, а также сотрудничать с магазинами одежды.

Сейчас Ли чаще всего радует поклонников домашними селфи без постановки. Позируя в черном бикини и с милой синей панамкой, девушка выглядела очень просто и привлекательно одновременно. Как можно заметить, Ким Ли имеет хорошую фигуру, эффектную внешность и из-за схожести с сестрами Кардашьян становится весьма обсуждаемой в сети.

Вот что писали под ее фото:

«Красивая деточка; модель просто лапочка️❤️❤️; @kimlee Поцелуи для кого?; Пожалуйста, дай это мне; Милая малышка, почему это так вкусно; @kimlee нет слов, чтобы объяснить твою красоту 😘; Ты такая шикарная, @kimlee 😍; Люблю тебя всем сердцем, ким, плянишь одним видом 💖💖😘; образ плохой девочки; Самая милая девушка; Огонь 🔥 🦍 @kimlee; Ты выглядишь так, как будто ты хочешь зацеловать всех; Блин, выглядишь потрясающе, мами @kimlee 😍».

Ранее мы писали, что молодая девушка все еще набирает популярность в социальной сети Инстаграм, поэтому для привлечения внимания она постоянно публикует новые яркие фото на своей странице. Ким участвует в рекламных фотосессиях для известных брендов одежды, а также недавно начала участвовать в съемках для глянцевых журналов.

Эффектная брюнетка привлекает внимание стройной фигурой, яркой внешностью и своеобразным стилем. К примеру, на простом личном селфи она позировала в стильном платье серого цвета из блестящей ткани и покорила всех видом благодаря лишь декольте с глубоким вырезом за линию бюста.

«Будьте осторожны, когда играете своими картами, когда у вас в руке королева ♥ ️ ♠ ️ ♥ ️ ♠ ️», - кокетливо написала под фото Ким Ли.

Напомним, корейская Кардашьян ослепила видами на свои прелести в красном белье

А еще Politeka писала, что корейская Кардашьян в атласном белье опустилась на колени

А еще Politeka сообщала, что корейская Кардашьян задрала платье и потрясла красотами в образе хищниц