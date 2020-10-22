Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя и рассказала о мотивации

На фото Ким показала себя в топе и шортах. Волосы у девушки были распущенными, а образ модель дополнила небольшим макияжем. Красотка стояла на стадионе и демонстрировала подтянутую фигуру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Образ мышления - это ключ

Никогда не оставайтесь на одном уровне. Всегда подталкивайте себя к следующему", - написала модель под фотографией.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Влюбленность женщин", "Привет, ваша прелесть !! Выглядит очень красиво !!", "Отличный совет, Ким. Спасибо, и вы выглядите потрясающе", "Могу ли я получить функцию", "Перейти на новый уровень Ким", "у тебя красивое тело", "Ты моя любимая. Да благословит тебя Бог", "Красивая и чудесная", "Черт побери, девочка такая милая", "У вас хорошая мотивация".

Сообщалось, что известная модель Ким Ли показала фигуру в одних прозрачных колготках.

На одном из таких фото девушка показала свои формы, надев лишь одни дизайнерские колготки. Ким Ли позировала перед зеркалом, но чтобы не показать лишнего, предусмотрительно прикрыла бюст рукой и повернулась чуть в сторону от камеры.

Напомним, корейская Кардашьян заворожила аппетитными "пончиками" в микро-бикини

Также Politeka писала, что корейская Кардашьян показала "лимоны" в образе знойной дивы

А еще Politeka сообщала, что корейская Кардашьян показала "широту души" в платье с огромным вырезом



