Відома українська телеведуча Леся Нікітюк зробила несподівану заяву
Як повідомляє Politeka, теледива опублікувала відповідні кадри на своїй сторінці в Instagram.
"Взяла собі на виховання дитини в програму "Діти по обміну", - каже телеведуча.
При цьому вона показує дівчинку, до якої звертається Полінка.
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Як відомо, Леся Нікітюк обожнює свою сім'ю. Вона душі не чує в своїх маленьких племінницях, адже своїх дітей поки у теледіви немає, але вона дуже любить малюків. Поки шоувумен із задоволенням проводить час з племінницями.
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк стала хрещеною матір'ю.
Цікаво, що така подія напророкувала їй ворожка.
"Це дуже хороша людина, яка любить тварин. Але найважливіше, що я бачу, - це дитина. Якщо у людини його немає, то в найближчому майбутньому з'явиться. Або ж будуть Хрестини. Коли ти хрестиш дитину, то енергетично приймаєш її за свою", - заявила ясновидиця Белла на програмі "хто проти блондинок", яку веде Нікітюк.
Такі слова ведучу вразили.
«У мене дійсно є подружка, яка запрошує мене бути її кумою. Я поки думаю", - зізналася Нікітюк.
Нагадавши, завзята Леся Нікітюк не на жарт розпустилася в ліжку.
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