Відома українська телеведуча Леся Нікітюк зробила несподівану заяву

Як повідомляє Politeka, теледива опублікувала відповідні кадри на своїй сторінці в Instagram.

"Взяла собі на виховання дитини в програму "Діти по обміну", - каже телеведуча.

При цьому вона показує дівчинку, до якої звертається Полінка.

Як відомо, Леся Нікітюк обожнює свою сім'ю. Вона душі не чує в своїх маленьких племінницях, адже своїх дітей поки у теледіви немає, але вона дуже любить малюків. Поки шоувумен із задоволенням проводить час з племінницями.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк стала хрещеною матір'ю.

Цікаво, що така подія напророкувала їй ворожка.

"Це дуже хороша людина, яка любить тварин. Але найважливіше, що я бачу, - це дитина. Якщо у людини його немає, то в найближчому майбутньому з'явиться. Або ж будуть Хрестини. Коли ти хрестиш дитину, то енергетично приймаєш її за свою", - заявила ясновидиця Белла на програмі "хто проти блондинок", яку веде Нікітюк.

Такі слова ведучу вразили.

«У мене дійсно є подружка, яка запрошує мене бути її кумою. Я поки думаю", - зізналася Нікітюк.

Нагадавши, завзята Леся Нікітюк не на жарт розпустилася в ліжку.

Як повідомляла Politeka, набрала 12 кілограмів Леся Нікітюк з "Орла і решки" приголомшила визнанням.

Також Politeka писала, що відчайдушна Нікітюк в Тоненькому ТОПі здивувала зайвими частинами тіла.