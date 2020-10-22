Известная украинская телеведущая Леся Никитюк сделала неожиданное заявление
Как сообщает Politeka, теледива опубликовала соответствующие кадры на своей странице в Инстаграм.
«Взяла себе на воспитание ребенка в программу «Дети по обмену», - говорит телеведущая.
При этом она показывает девочку, к которой обращается Полинка.
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Как известно, Леся Никитюк обожает свою семью. Она души не чает в своих маленьких племянницах, ведь своих детей пока у теледивы нет, но она очень любит малышей. Пока шоувумен с удовольствием проводит время с племянницами.
Напомним, ранее Леся Никитюк стала крестной матерью.
Интересно, что такое событие напророчила ей гадалка.
«Это очень хороший человек, который любит животных. Но самое важное, что я вижу, – это ребенок. Если у человека его нет, то в ближайшем будущем появится. Или же будут крестины. Когда ты крестишь ребенка, то энергетически принимаешь его за своего», - заявила ясновидящая Белла на программе «Кто против блондинок», которую ведет Никитюк.
Такие слова ведущую поразили.
«У меня действительно есть подружка, которая приглашает меня быть ее кумой. Я пока думаю», - призналась Никитюк.
Напомним, задорная Леся Никитюк не на шутку расшалилась в постели.
Как сообщала Politeka, набравшая 12 килограммов Леся Никитюк из "Орла и решки" ошеломила признанием.
Также Politeka писала, что бесшабашная Никитюк в тоненьком топе удивила лишними частями тела.