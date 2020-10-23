Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка гурту" Серебро", ледь не вивалила бюст на дивані

Відома красуня володіє не тільки творчими талантами, а й неймовірними формами, пише Politeka.net. Зірка не упускає можливості похвалитися своїми шикарними формами, після чого її знімки розлітаються по мережі.

В одній з фан-груп опублікували спекотне фото Сербкіної, коли вона позувала на дивані. Зірка одягла сіру кофту, яку приспустила і під нею показалася чорна маєчка з глибоким декольте. З останнього ледь не вистрибував бюст. Красуня лежала, і здавала руками свої принади, тому вони здавалися ще більше.

Співачка зробила губи "бантиком" і подивилася в камеру.

"Якщо відчуєш самотність, поклади руку на серце, я там", - написали автори поста, пославшись на слова артистки.

За 17 годин пост зібрав майже 3000 лайків і багато коментарів.

"У вічності ми завжди одні...❤ ️ ", "Самотність постійно живе всередині.я вже не пам'ятаю що буває якось по іншому)", "Яйяйяйййййййяййййя, зупинився імпульс", "Ложу руку на серце , хочу відчути Олю !!!", "Б'юся і прошусь назовні ❤️❤️❤️", "красиві очі", "ти супер", " місце для входу!) ", "Можна поруч прилягти?)) ", "Блін, із задоволенням би", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Серябкіна вбралася в облягаючий гольф чорно-білого кольору. Одяг підкреслила форму грудей знаменитості. Талію артистки виділив поясок зі значком "Шанель".

Співачка одягла короткі брючки з блискучою бахромою внизу. Подібна бахрома була і на туфлях Ольги.

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