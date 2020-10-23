Деякі зірки починали своє доросле життя зі шлюбу

Познайоммось з зірками, які рано вийшли заміж, передає Politeka.net.

Дочка російської Примадонни Алли Пугачової, співачка Крістіна Орбакайте, почала зустрічатися з артистом Володимиром Пресняковим, коли їй було всього 15 років, а йому - 16.

Христина і Володимир в підлітковому віці жили разом в сім'ї хлопця. Останній наполіг на спільному проживанні. У 19 років Орбакайте народила свого первістка, Микиту, а через 6 років пара розлучилася.

Співачка Віра Брежнєва перебувала в неофіційному шлюбі з бізнесменом, Віталієм. Пара практично відразу стала жити разом. У 2001 році, коли майбутній зірці було всього 19, вона народила дочку, Соню. Дитині не виповнилося й року, коли Віра пішла від свого чоловіка.

Відома співачка Наташа Корольова в 16 років познайомилася з продюсером Ігорем Ніколаєвим. Через кілька років артист розлучився з дружиною, кинувши всі сили на розкрутку співачки. Корольова і Миколаїв зіграли скромне весілля і розлучилися через 11 років.

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Телеведуча Лєра Кудрявцева, яка крутила ромам зі співаком Сергієм Лазарєвим, також рано подорослішала. Лєра таємно вийшла заміж за музиканта Сергія Ленюка, а в 18 років вона завагітніла. Пара пробула разом недовго.

Американські зірки також виходили рано заміж. Зокрема, Анджеліна Джолі одружилася, коли їй було всього 20 років. Першим чоловіком зірки став актор, з яким вона знялася у фільмі "Хакери". Шлюб розпався через три роки.

Johnny Lee Miller ❤ Angelina Jolie ...90's Gepostet von C1NE V7C10US am Sonntag, 29. April 2018

Відома світська левиця Кім Кардашьян теж вискочила заміж у 20 років. Знайомство з першим чоловіком, успішним продюсером Деймоном Томасом, сталося, коли майбутня знаменитість працювала в магазині одягу. Різниця у віці становила 10 років, але це нікого не бентежило. Однак довелося розійтися у 2003 році, адже Деймон підіймав руку на молоду дружину.

Kim Kardashian was married to music producer Damon Thomas from 2000 - 2004. Gepostet von The Pastor's Chronicles am Samstag, 19. März 2016

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