Некоторые звезды начинали свою взрослую жизнь с брака

Давайте познакомимся со звездами, которые рано вышли замуж, передает Politeka.net.

Дочь российской примадонны Аллы Пугачевой, певица Кристина Орбакайте, начала встречаться с артистом Владимиром Пресняковым, когда ей было всего 15 лет, а ему - 16.

Кристина и Владимир в подростковом возрасте жили вместе в семье парня. Последний настоял на совместном проживании. В 19 лет Орбакайте родила своего первенца, Никиту, а спустя 6 лет пара рассталась.

Певица Вера Брежнева состояла в неофициальном браке с бизнесменом, Виталием. Пара практически сразу стала жить вместе. В 2001 году, когда будущей звезде было всего 19, она родила дочь, Соню. Ребенку не исполнилось и года, когда Вера ушла от своего супруга.

Известная певица Наташа Королева в 16 лет познакомилась с продюсером Игорем Николаевым. Через несколько лет артист развелся с супругой, бросив все силы на раскрутку певицы. Королева и Николаев сыграли скромную свадьбу и расстались спустя 11 лет.

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Телеведущая Лера Кудрявцева, которая крутила ромам с певцом Сергеем Лазаревым, также рано повзрослела. Лера тайно вышла замуж за музыканта Сергея Ленюка, а в 18 лет она забеременела. Пара пробыла вместе недолго.

Американские звезды также выходили рано замуж. В частности, Анджелина Джоли вступила в брак, когда ей было всего 20 лет. Первым мужем звезды стал актер, с которым она снялась в фильме "Хакеры". Брак распался через три года.

Johnny Lee Miller ❤ Angelina Jolie ...90's Gepostet von C1NE V7C10US am Sonntag, 29. April 2018

Известная светская львица Ким Кардашьян тоже выскочила замуж в 20 лет. Знакомство с первым мужем, успешным продюсером Деймоном Томасом, произошло, когда будущая знаменитость работала в магазине одежды. Разница в возрасте составляла 10 лет, но это никого не смущало. Однако пришлось разойтись в 2003 году, ведь Деймон поднимал руку на молодую жену.

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